Este domingo se terminaron de definir los emparejamientos del repechaje de este Apertura 2021 de la Liga MX para dar inicio a la Fiesta Grande del balompié azteca. Chivas de Guadalajara se impuso por la mínima al Mazatlán en la última jornada del torneo regular y quedó emparejado contra el Puebla en la zona de reclasificación.

El resto de partidos lo completan Santos Laguna vs. Atlético San Luis; Toluca vs. Pumas y Cruz Azul vs. Monterrey. Al conjunto dirigido por Michel Leaño le tocará hacerle frente a un rival que terminó en la séptima posición de la tabla de clasificación con 24 unidades, solo dos más que la tropa rojiblanca.

En la fase regular de la competición el pronóstico es favorable para el Rebaño. El equipo dirigido en aquel entonces por Víctor Manuel Vucetich visitó el Estadio Cuauhtémoc en la jornada 2 de este Apertura y se impuso con un contundente 0-2 gracias a las anotaciones de Alejandro Mayorga y de Isaác Brizuela.

Sin embargo, dando un vistazo al historial más reciente a los Chivas vs. Puebla en la casa de los de La Franja, los resultados no acompañan a los rojiblancos. Descontando la victoria de este semestre a domicilio, eran siete los partidos en el Cuauhtémoc en los que Chivas no pudo imponerse a su rival de turno.

Entre los resultados más dolorosos para la causa tapatía en estos últimos años cuando visitó al Puebla se cuenta la derrota de la final de la Copa MX del Clausura 2015, partido que se disputó en el Estadio Universitario BUAP. De allí a que los de Michel Leaño tengan una cita con la historia ante uno de sus rivales más complicados en la última década.