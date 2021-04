Inédito: Cristian Calderón se lesionó en su casa y causa baja en Chivas vs. Monterrey

El Deportivo Guadalajara consiguió un importante triunfo en casa el sábado pasado, cuando derrotó 2-0 a Tijuana por la Jornada 15 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Alcanzó los 16 puntos y se acercó a los puestos de zona de Repesca, a los cuales puede llegar si obtiene un resultado positivo en el duelo pendiente de la Fecha 12 ante Rayados de visitante.

El mismo, que se pospuso por el torneo Preolímpico de Concacaf, se llevará a cabo este miércoles 21 de abril a partir de las 21:00hs del centro de México en el estadio BBVA Bancomer. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich está obligado a mostrar una buena imagen y vencer al conjunto Regiomontano, el cual se jugará recuperar el tercer puesto en la tabla de posiciones. En la previa de este interesante choque, Cristian Calderón ha dado la nota por una razón increíble.

Sin embargo, el DT no podrá contar con plantel completo una vez más. No hablamos de Jesús Molina y Uriel Antuna, quienes presentaron distintas molestias pero ya se recuperaron y realizarán el viaje, sino que hacemos referencia a Chicote, quien inéditamente sufrió una lesión en su casa.

Tuit de Chivas sobre la lesión de Cristian Calderón (@Chivas)

"Informamos que Cristian Calderón no viajará con el equipo a Monterrey al presentar una contusión en el codo izquierdo derivada de un accidente en su casa. Se estima que esté listo para competir el fin de semana", apuntó el Deportivo Guadalajara a través de las redes sociales, descartándolo para el duelo vs. Rayados.

Está claro que este no ha sido el semestre ideal para Cristian Calderón. El lateral izquierdo no ha tenido ni continuidad ni protagonismo: ha disputado solamente 7 partidos hasta el momento, de los cuales en 2 fue titular. No marcó goles ni repartió asistencias.