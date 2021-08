Polémico: Víctor Manuel Vucetich no aceptó preguntas en conferencia de prensa y se retiró desilusionado con el resultado

En el partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, el Deportivo Guadalajara empató 0-0 con Rayados en condición de visitante y prolongó su mal presente. Con este resultado, el primer equipo rojiblanco acumula 4 cotejos sin conocer la victoria y hasta podría salir de la zona de repechaje en el cierre de la fecha. Esto, obviamente, es algo que mantiene preocupado a Víctor Manuel Vucetich.

El Director Técnico sabe que está en una posición más que peligrosa: su equipo no juega bien, no gana y encima mantiene disconforme a la afición y a la directiva. Es por eso que está intentando por todos los medios revertir esta situación y demostrar que es un hombre totalmente capacitado para dirigir al club más querido de México. Esto queda evidenciado en la cantidad de modificaciones que realiza juego tras juego, pero parece no tener un efecto positivo.

A lo largo del encuentro frente a Monterrey esta noche, pudimos observar al Rey Midas desilusionado y descontento con el funcionamiento colectivo de sus Chivas. Estos sentimientos no se los quitó luego del pitazo final y los dejó al descubierto en la conferencia de prensa, donde tomó la polémica decisión de no aceptar preguntas por parte de los periodistas. Está claro: se siente presionado por los medios de comunicación y sabe que su continuidad en el banquillo rojiblanco pende de un hilo.

A pesar de no responder inquietudes, sí habló durante unos segundos para expresar su disconformidad. "Lo que hemos venido viviendo creo que es algo que nos incomoda, y creo que los hechos son los únicos que tenemos que estar comentado. No más excusas. Sabemos que la afición quiere resultados y los vamos a buscar. Estamos trabajando constantemente y seguiremos así", apuntó con contundencia el DT.

Víctor Manuel Vucetich buscará su segundo triunfo en este campeonato el siguiente sábado: el Guadalajara recibirá al Necaxa en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2021 de Liga MX en el Estadio Akron. Una derrota o un mal juego de sus dirigidos podría dejarlo afuera del mando, por lo que está obligado a mejorar y mucho esta semana para convencer a la directiva de que es el hombre indicado para el puesto.