"Siempre somos favoritos en el Clásico Tapatío": Gilberto Sepúlveda calienta el duelo frente al Atlas

Se viene días más que especiales en el futbol mexicano. Este sábado 24 de abril, se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío en el estadio Jalisco. Atlas y Chivas chocarán a partir de las 19:00hs del centro de México, en el encuentro correspondiente a la Jornada 16 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Faltan 2 días para que el mismo se lleve a cabo, pero la realidad es que el balón ya comenzó a rodar.

Como suele ocurrir con este tipo de partidos, los jugadores lanzan declaraciones en la previa para ponerle picante y amenazar a sus rivales. Gilberto Sepúlveda otorgó una conferencia de prensa para el club hace instantes y, como no podía ser de otra manera, empezó a palpitar el derby ante los Zorros y les envió un claro mensaje.

Gilberto Sepúlveda calienta el Clásico Tapatío (Imago 7)

"Siempre salimos de favoritos en el clásico, nos viene bien y nos da más confianza y en este clásico llegamos como favoritos, pero como siempre lo he dicho las cosas se demuestran en las canchas. Como canterano son los partidos que estamos esperando, este clásico debe ser rojiblanco, eso es muy importante para nosotros", admitió el zaguero central.

Más adelante, aseguró: "Un clásico no se puede perder, es algo que no nos debe pasar ni por la mente, este clásico debe ser de nosotros, nos lo merecemos y también nuestra afición. Debemos de salir con mucha hambre de ganarlo, es imperdonable que podamos perder este partido, no se puede perder por nada del mundo ante este rival y sobre todo con el estilo de juego que hemos estado manejando y dejar el alma".

"No habíamos hecho un buen torneo, pero sabíamos que entrar a la Liguilla dependería de nosotros y depende nosotros, estamos trabajando con alegría y eso nos hace trabajar fuerte. Nunca está bien hablar de más, en este momento nosotros estamos muy bien, venimos de dos partidos muy buenos y llegamos con mucha confianza a este clásico y creo que llegamos bien preparados a este clásico, tal vez los resultados no llegaban, pero seguir trabajando ahora nos da resultados", sentenció Gilberto Sepúlveda.