Claudio Suárez critica duramente el rendimiento de Javier López en Chivas

Eduardo Javier López es uno elementos más criticado y que comienza a perder la paciencia de los aficionados rojiblancos, pero que no solo recibe los comentarios negativos por esa parte, sino que también por exfutbolista que han defendido la playera del club más importante de México.

El centrocampista no ha logrado levantar su rendimiento deportivo con el regreso de la competición en el futbol mexicano, teniendo en cuenta que ya hace algunos meses atrás se ha cuestionado la presencia del jugador en el equipo rojiblanco durante este y el torneo anterior.

Claudio Suárez, exfutbolista del Rebaño Sagrado y conocido como ‘El Emperador’, platicó durante esta oportunidad con El Universal, en la que criticó duramente el rendimiento de la Chofis en la actualidad con el conjunto de Guadalajara.

“Yo traía temas con la dieta, Guillermo Horta con los trabajos me ponía al cien, pero es lo que digo, ‘La Chofis' entra de cambio y digo ‘espérame, se ve con sobre peso’. Sus actuaciones también no sé si tenga contrato que dice debe jugar o no sé, pero no ha respondido y no es un joven que diga uno: tiene 20 años, hay que tenerle paciencia”.

Uno de los claros puntos que se le critica al centrocampista es un estructura física, la cual en muchas oportunidad se ha comentado que está con sobrepeso, en donde se espera que logré tener una alimentación más equilibrada.

“La verdad que no sé qué pasa en Chivas, uno está de lejos y como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Se ve con sobre peso (Chofis), hoy en día es increíble porque se debe estar físicamente y recuerdo que Ricardo Ferreti me ponía muchas regañadas porque venía pasado un kilo y me decía ‘no estés comiendo chingaderas’”.