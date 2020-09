Claudio Suárez dio la clave para el resurgir de José Juan Macías en Chivas

No descubrimos nada si afirmamos que José Juan Macías está lejos de dar su mejor versión en la actualidad con el Deportivo Guadalajara. Por el motivo que sea, el joven delantero de 21 años no está teniendo un buen Guard1anes 2020 de Liga MX y muchos han aprovechado la derrota en el Clásico Nacional para caerle a él. Las críticas fueron muy duras, por lo que un referente de la institución como Claudio Suárez salió en su defensa.

El Emperador sostuvo en una entrevista con El Universal y habló del caso JJ, dándole una solución a Víctor Manuel Vucetich. "A nosotros nos pasó en mi época, con Luis García y Ricardo Peláez. Caíamos en rachas que no metíamos nada, no caía el gol. No es de ahora, es de siempre y también recuerdo a Gustavo Nápoles, Ignacio Vázquez, quienes fallaban en cantidad. Pero nosotros nos quedábamos tranquilos porque el equipo generaba, teníamos opciones de gol y el tema es que hoy no tienen opciones", aclaró el exdefensor.

José Juan Macías, defendido por Claudio Suárez (JAM Media)

Más adelante resaltó: "La función del delantero es esa, que la que se le presente debe marcarla, anotarla y él no pudo hacerlo ante América, la otra es la presión que arrastra de los penales y mira, a mí me tocó en Chivas. Fallé dos penales también, sentí la presión muy fuerte, la gente me reclamó, la crítica me pegó y lo sientes. Llega el momento en que debes sacarlo y depende de tus compañeros, el técnico que te ayuden a sacarlo. Por eso puse el ejemplo de García y Peláez, porque Ricardo Ferretti los aguantó, pese a que la gente le decía que los sacara. Acá deben aguantarlo".

"En León brilló porque había muchas oportunidades de gol, el equipo de Ignacio Ambriz jugaba y juega de maravilla. Generan demasiado y por eso Macías estaba luciendo, acá en Chivas las opciones son muy pocas. La presión aumenta de manera importante porque la que tengas, debes meterla, como la del Clásico ante América. Ya si de plano Macías viene fallando cada vez más, entonces sí ya vamos buscando el cambio, otra alternativa para que se baje la presión pero ahora de otra manera", sentenció Claudio Suárez.

De esta manera, dejó más que claro que si Chivas quiere a un José Juan Macías con nivel europeo debe abastecerlo como lo hacía León el año pasado. No puede pretender el equipo del Rey Midas que el joven le solucione todos los partidos si ni siquiera le llega el balón en posición de ataque.