El Chicote Calderón descarta una posible salida de Chivas y se visualiza campeón

Cristian Calderón es uno de los futbolistas con mayor proyección de la nueva camada de talento mexicano y a pesar de que no ha tenido el protagonismo que muchos pensaron al llegar a Chivas, el lateral no se da por vencido y quiere ser figura en Guadalajara.

El Chicote no pudo ganarse la confianza de Luis Fernando Tena para ser el lateral izquierdo titular de las Chivas en el pasado torneo y surgió el rumor de una posible salida debido a su incomodidad en el plantel, situación que niega rotundamente.

“Me siento muy contento, muy feliz de estar en Chivas, en un grupo de grandes personas como son todos mis compañeros. Obviamente es un reto muy grande. Me visualizo siendo campeón y levantando la copa, levantando un título, y los que vengan con Chivas", declaró Calderón para Milenio Jalisco.

El lateral izquiero rojiblanco no ocultó que su gran sueño es llegar a jugar en el futbol europeo, donde también espera tener la dicha de ganar títulos.

"Me visualizo jugando en Europa y por qué no soñar con levantar un título, me visualizo siendo campeón aquí, llegar a Europa y ser campeón allá”, concluyó el Chicote.