Ronald Koeman fue destituido del FC Barcelona después de la derrota por la mínima ante el Rayo Vallecano en un encuentro de la Primera División de España. El técnico neerlandés culmina una etapa irregular en el banquillo del cuadro 'culé' en donde se le recordará por la obtención de una Copa del Rey.

Con el también exjugador del club azulgrana en boca de todos, y acaparando las portadas de la prensa deportiva, desde la columna San Cadilla, del diario Reforma, tiraron de hemeroteca para recordar un episodio que tiene como protagonista al propio Koeman y a Chivas de Guadalajara.

De acuerdo a la nota que se publicó este jueves 28 de octubre, Jorge Vergara invitó al técnico europeo a las instalaciones de los rojiblancos en el año 2008 en un claro mensaje por "internacionalizar" la marca Chivas. Siempre y según esta información, el sempiterno presidente del Rebaño incluso lo llevó a ver un partido del equipo.

"Ahora que el Barcelona le cantó "Las Golondrinas" a Ronald Koeman recordé cuando la presencia del holandés provocó una de las mejores frases de Jorge Vergara (QEPD) como propietario de las Chivas. Allá por 2008 cuando por Verde Valle desfilaba puro técnico de renombre y ningún improvisado, ¡cofff, cofff!, resulta que Koeman fue invitado por el dueño del Rebaño Sagrado...", se lee en parte del texto.

La furia de Vergara

Koeman habría presenciado la visita de Chivas a los Tuzos del Pachuca, partido que terminó con goleada para los de casa 5-2 contra el conjunto que era dirigido por Efraín Flores. Esto despertó la ira del mandamás rojiblanco, quien catalogó al plantel como "niños caguenses". "Hay errores muy graves de los jugadores y el cuerpo técnico, está clarísimo que están fallando en la cancha. Que no me vengan con estupideces y la excusa de que fallaron porque estaba yo con el holandés (Koeman) en el palco, porque entonces somos una bola de niños caguengues e inmaduros, que no tenemos la profesionalidad de hacer lo que tenemos que hacer", dijo Vergara, que en paz descanse.