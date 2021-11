Ex Chivas

La Liga MX ha entrado en su recta final con los partidos de vuelta de los cuartos de final en donde se dio la primera sorpresa de esta ronda: Pumas goleó 1-3 al América en el Estadio Azteca y los dejó fuera de competencia. Tras el pitazo final de ese encuentro, el 'Bofo' Bautista pasó al ataque y echó más leña al fuego.

"Y recuerden amigos, no importa contra quién juegue, que chingue a su madre el América. ¡Hasta la próxima, amigos!", publicó el exdelantero de Chivas de Guadalajara en una historia de su Instagram personal.

Esta no es la primera vez que el 'Bofo' "saca las garras" para mofarse del rival eterno de los rojiblancos. Ya desde su época de jugador protagonizó varias acciones en las que el conjunto americanista era su 'blanco' de críticas y burlas. No obstante, el exartillero no ha sido el único que se ha cebado con Las Águilas por su eliminación contra la UNAM.

Tras la culminación del partido que selló la eliminación del América, Santiago Solari y sus dirigidos se volvieron tendencia en redes sociales. Además, Twitter se volvió un aluvión de memes en la que los azulcrema eran los protagonistas por otro fracaso en Liga MX.

Sin embargo, Chivas tampoco se ha 'salvado' de las burlas en redes sociales. Después de que los de Michel Leaño cayeran ante el Puebla en el choque por el repechaje, el Rebaño fue el objeto de contundentes críticas por parte de sus detractores y de sus propios fanáticos, por lo que la red social del 'pajarito' está siendo el mejor termométro para medir el impacto de los fracasos en cada uno de los equipos.