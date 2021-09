"Trabajar con puros mexicanos es muy bonito": El dardo de Francisco Palencia a Victor Manuel Vucetich

Víctor Manuel Vucetich calificó como una "desventaja" el jugar con puros jugadores mexicanos. El ya exentrenador de Chivas de Guadalajara estuvo en el ojo del huracán por varios días tras unas declaraciones que generaron polémica y sirvieron para abrir un debate que lleva años instaurado en parte del ideario rojiblanco: ¿los otros equipos de la Liga MX tienen ventaja con los extranjeros?

La pregunta no tiene lugar a dudas para Francisco Palencia, que formó parte del 'batallón' de futbolistas mexicanos que han defendido la playera del Rebaño a lo largo de toda su historia. El que ahora funge como entrenador dejó un dardo con destino hacia el Rey Midas al ponderar como algo "bonito" el tener solo mexicanos una plantilla.

"Trabajar con puros mexicanos es muy bonito, en Chivas tienen muy identificada la camiseta, hay jugadores que se les puede sacar mucho provecho, son seleccionados y acaban de ganar una medalla de Bronce", dijo Palencia para los micrófonos de WDeportes. Sin embargo, y a pesar de que sus palabras iban dirigidas a 'Vuce', quiso pasar de largo sobre el tema y prefirió referirse al despido del experimentado estratega.

Victor Manuel Vucetich con Chivas (Jam Media)

"Todos los equipos que tienen gran jerarquía (equipos grandes) deben tener grandes entrañas, no con ganar te garantiza tu puesto", esto dijo Palencia, quien no se mostró sorprendido de que cesaran al técnico a pesar de haber obtenido los tres puntos en su última presentanción al frente de Chivas.

"Peláez no es culpable"

En la rueda de prensa post-despido, Ricardo Peláez afirmó que "todos tenemos una cuota de responsabilidad" por el mal momento del equipo en el Apertura, no obstante, Palencia quiso quitarle peso a la culpabilidad del director deportivo. "Ricardo Peláez no es culpable, él ha traído jugadores muy buenos, Chivas tiene plantel para ser protagonista. Yo creo que la experiencia y la juventud no deben pelearse con la capacidad, el futbol se va actualizando no puede depender de ninguna de las dos vertientes", dijo.