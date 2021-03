Camilo Romero liquidó a las Chivas de Víctor Manuel Vucetich

"Para mí no se salva nadie. Es un trabajo en equipo y es el equipo el que está fallando. En la fecha 12, no hay nadie que se salve", apuntó en la jornada de ayer Fernando Quirarte, una leyenda del Deportivo Guadalajara. El presente del equipo está lejos de ser el mejor, por lo que varios exjugadores del club han aprovechado su espacio en medios de comunicación y redes sociales para tundir a los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich.

En las últimas horas hizo su aparición Camilo Romero, exdefensor del Rebaño Sagrado de la década del 90 y principios del 2000. El canterano también mostró su disconformidad con el funcionamiento colectivo de Chivas en este torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, pues lo apena ver al equipo de sus amores cerca del último puesto.

"Es triste ver a Chivas en el lugar 16 de la tabla, no es un lugar para merecer el equipo Guadalajara, ha dejado mucho que desear. No ha encontrado un once ideal, no ha encontrado una seguidilla importante de partidos para merecer resultados positivos y creo que por eso lo estamos viendo en los últimos lugares, sufre para ganar partidos y sufre también para controlarlos", explicó en diálogo con ESPN.

Más adelante, Camilo Romero apuntó: "La confianza del 0 a 0 no existe para el equipo del Guadalajara, tiene que hacer dos goles para ganar un partido. (Hacer) Uno se complica, imagínate dos. Chivas no ha encontrado el orden defensivo para poder ganar sus partidos".

"Vucetich es un técnico muy pasivo, es un técnico que maneja más la situación de tranquilidad y se basaba en el trabajo de defensa. Con Chivas le ha costado porque es diferente estilo, diferente presión y ahora no tiene extranjeros", sentenció Romero sobre el técnico del Guadalajara.

