Un recordado exdelantero de las Chivas de Guadalajara apareció este lunes en las redes sociales para confrontar el desmedido ataque que el boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez desató en su cuenta personal de Twitter en contra del astro argentino Lionel Messi, por un supuesto irrespeto a la playera de la Selección Nacional de México en el vestuario, luego que la Albiceleste dominó 2-0 al Tricolor en el Estadio Icónico de Lusail, correspondiente a la Jornada 2 del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

El pugilista jalisciense, actual campeón de peso supermediano unificado de la Asociación y el Consejo Mundial de Boxeo (AMB y CMB), luego de desatar sus primeros ataque se enfrascó en un candente intercambio en las redes sociales con el comentarista David Faitelson, quien le advirtió que "no eres el defensor de la patria". Esto, luego que la transmisión oficial del triunfo argentino reveló imágenes del vestidor que muestran a Messi sentado en su puesto y la playera mexicana en el piso, lo que causó revuelo y tendencia en Twitter.

Canelo Álvarez, luego de observar las imágenes, apareció de forma iracunda en su cuenta oficial certificada de Twitter para alertar a todos, que: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?" y luego advirtió al astro argentino: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!". El pugilista, de 32 años de edad, cuestionó además que "así como respeto, Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi, por su m*m*da que hizo".

El boxeador tapatío, considerado actualmente entre los mejores del mundo libra por libra, continuó su ataque en Twitter y arremetió hasta a sus compatriotas usuarios de la red social que cuestionaron su desmedida e intensa ofensiva por un hecho que pudo haberse desvirtuado, luego que aseveró que "el que no defienda su patria es un c*lero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. VIVA MEXICO C*BR*NES".

Saúl Álvarez, luego de volverse tendencia en la red social, fue replicado por diversos jugadores cercanos a Messi para explicarle el protocolo del vestidor de futbol tras los partidos, entre ellos, resaltaron Francesc Fábregas y Sergio Kun Agüero. A pesar de ello, el pugilista insistió en que "desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto Déjense de pendejadas de que fue o no fue".

Luego del insistente ataque en las redes sociales, el exdelantero de las Chivas de Guadalajara: Alan Pulido apareció para confrontar al Canelo Álvarez y todo el entorno mediático que se generó ante la polémica con el astro argentino del PSG y Puligol advirtió que "dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Seleccion Mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón". Para aclararle al ahora seguidor del Atlas su equivocación, pues -desde entonces- no reapareció en la red social.

