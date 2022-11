Roberto Alvarado tuvo la oportunidad de debutar en Qatar, aunque no fue su mejor tarde al cometer varias faltas y no pisó en muchas ocasiones el área enemiga.

Alexis Vega volvió a ser lo mejor de la Selección Mexicana, pero no alcanzó para evitar la derrota con Argentina I Mundial Qatar 2022

La Selección Mexicana no pudo frente a Argentina en el segundo partido correspondiente al Grupo C dentro de la Copa del Mundo de Qatar, donde Alexis Vega, de la Chivas de Guadalajara volvió a ser el mejor jugador de media cancha hacia el frente, pero no fue suficiente para impedir el doloroso descalabro 2-0 que pone al cuadro azteca contra las cuerdas y al borde de la eliminación.

Fue en el primer tiempo donde el Gru se lanzó alegremente al ataque por el costado izquierdo, sobretodo, aunque en la última línea siempre se encontró con un muro defensivo de La Albiceleste, que se dedicó a controlar al elemento del Rebaño Sagrado y a Hirving Lozano, quienes jugaron en la ofensiva, pero a pesar de su enorme esfuerzo en ningún momento tuvieron jugadas de gol.

Lo más claro que tuvo el Tricolor vino por parte de Vega. En un tiro libre que cobró desde fuera del área el arquero Emiliano Martínez se lanzó para quedarse con el balón y a la postre sería el único de todo el juego, acabando con el peligro sobre la portería de los pamperos. Más tarde Vega se presentó afuera del área y con una diagonal hacia el centro disparó, pero la pelota se fue muy lejos del arco, en las únicas dos opciones que tuvo el elemento rojiblanco.

Para la segunda mitad, Vega fue perdiendo intensidad debido a que los argentinos adelantaron líneas y por ello el estratega Gerardo Martino intentó un revulsivo, pero de manera extraña sacó a su mejor hombre para darle la oportunidad a Roberto Alvarado, quien entró algo nervioso y con pocas ideas al frente, incluso casi nunca pisó el área de los adversarios.

Al final el Piojo se llevó una tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Nicolás Otamendi. Por La Albiceleste Lionel Messi y Enzo Fernández marcaron los goles con los que se llavaron el triunfo y ahora México requiere de vencer a Arabia Saudita y esperar el resultado entre Polonia y Argentina para conocer si avanzará a los Octavos de Final del Mundial. Ambos duelos se realizarán el miércoles a las 13:00 horas, tiempo del centro del país.

