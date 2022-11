Fernando Hierro ha dejado una grata impresión desde que arribó al Club Guadalajara como director deportivo en octubre pasado y a pesar de que suma poco más de un mes en el cargo, los aficionados le han dado el beneficio de la duda a su trabajo, prueba de ello fue cuando dio la explicación del por qué no han llegado refuerzos para el Torneo Clausura 2023.

El jueves pasado un seguidor alzó la voz a través de redes sociales y en el Rebaño Sagrado no dejaron pasar la oportunidad para tocar el tema, pero directamente con Hierro desde el Mundial de Qatar al dar su explicación acerca de las razones por las que no han llegado caras nuevas a la plantilla, salvo los regresos de algunos elementos cedidos en otros equipos.

“Lo que tenemos que hacer es sensato, tenemos qué pensar es en dónde estamos y de dónde partimos. Hemos sido, en estas dos semanas muy profesionales, al ponerle a Veljko todos los jugadores disponibles, todos los que teníamos que ver en el sentido de tomar nuestras propias decisiones. Como director deportivo me parecía muy muy importante que nuestro nuevo entrenador, Veljko Paunović, tomase la decisión y testase a nivel individual lo que eran los jugadores", fue parte de lo que comentó el dirigente.

Hierro convence a la afición de Chivas

Pero lejos de que los fanáticos de Guadalajara mostraran comentarios negativos por la respuesta de Hierro, la gran mayoría aceptó sus declaraciones y unos a otros pedían confianza en la labor del español, quien ha sido criticado por su falta de conocimiento del futbol mexicano, pero también tiene el beneficio de la duda porque cuenta con la experiencia suficiente para triunfar debido a su largo recorrido dentro del balompié.

Algunos otros que no estuvieron muy conformes indicaron que la situación con el directivo no va a cambiar y que incluso es más de lo mismo porque el dueño Amaury Vergara no quiere invertir, pero es un hecho que como no había ocurrido en el pasado reciente, se le está dando la oportunidad al técnico de tomar las decisiones acerca de cómo conformar su plantilla con la anuencia de Fernando Hierro, quien cuenta con todo el apoyo del dueño del Rebaño.

