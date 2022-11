Chivas de Guadalajara arrancó desde el lunes su concentración de Pretemporada en la localidad costera de Barra de Navidad, para evaluar su plantel y aún con la expectativa de incorporar a los tan esperados refuerzos, con miras al mercado de pases para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El flamante cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, liderado por Veljko Paunović, se reencontró con el plantel del primer equipo este lunes sobre el césped de la cancha del hotel de concentración de Isla Navidad, donde trabajarán hasta el domingo y durante una semana en la que disputarán su primer partido de preparación contra el modesto Caimanes de Colima.

Vega es seguido por dos clubes de España

El atacante de Chivas vive un gran momento con la Selección Mexicana y esto le permite que algunas escuadras se hayan interesado en sus servicios, o que al menos lo estén observando, ya que de acuerdo a la columna Sancadilla de Grupo Reforma, hay dos equipos de LaLiga que lo siguen de cerca, aunque no se revelaron los nombres. En semanas anteriores el Betis había preguntando por Vega, pero se desconoce si sigue pensando en el Gru como uno de sus futuros refuerzos.

Fernando Hierro satisface a la afición de Guadalajara

El director deportivo del Rebaño Sagrado respondió la pregunta de un aficionado en la cuenta oficial de Twitter del club rojiblanco, argumentando por qué no han llegado los refuerzos y su sinceridad y franqueza cumplieron con las expectativas de los chivahermanos, quienes se sintieron conformes con lo que explicó, dándole el beneficio de la duda respecto a sus primeras decisiones como dirigente tapatío.

Roberto Alvarado recibe mala noticia en Qatar

El volante ofensivo de Guadalajara no recibió la noticia que esperaba y es que todo indica que no será tomado en cuenta como titular para el encuentro del sábado frente a Argentina, donde México se juega gran parte de sus aspiraciones en el Mundial de Qatar. Y es que el Piojo no vio actividad ante Polonia y entre los cambios que planea Gerardo Martino contra La Albiceleste no está contemplado el jugador de Chivas, por lo que saldrá a la banca.

