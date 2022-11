Hay pocos jugadores que siguen tan presentes en el recuerdo de la afición como Arturo el Zully Ledezma, uno de los guardametas más icónicos de las Chivas de Guadalajara que logró ser campeón en la temporada 1986-1987, pero que no tuvo una salida como esperaba del equipo de sus amores, ya que de un momento a otro recibió la noticia de que estaba fuera de la institución.

Arturo Javier Ledesma Velasco nació el 19 de septiembre de 1958 en Guadalajara, Jalisco, fue canterano del Rebaño Sagrado y poco a poco fue escalando hasta llegar a su debut en la temporada 1979-1980, sorprendiendo por su estilo de juego en algunos casos sobrio y en otras con lances espectaculares que cautivaron a los chivahermanos.

Jugó en Chivas hasta 1985 donde se fue un año para jugar con el Atlético Morelia en los Torneos PRODE 1895 y México 1986, pero volvió de la mano de Alberto Guerra consolidándose como una de las piezas claves en su esquema que más tarde daría frutos con el campeonato donde derrotaron a Cruz Azul en la Gran Final en 1987.

Zully Ledesma se quería retirar en Chivas

En una entrevista con David Medrano, el Zully contó el triste momento en el que se fue de Guadalajara, lo cual le cayó como balde de agua fría porque tenía en sus planes retirarse bajo los tres postes rojiblancos, sin embargo en aquel momento el presidente, Aurelio Martínez le cambió la jugada: “Me fueron, la verdad yo no quería irme, quería retirarme en Guadalajara, pero la situación económica del club en esos momentos era complicada. Aurelio Martínez era el presidente, o era el candidato. Y de un momento a otro yo me voy a Vallarta, se hace el draft y allá en Vallarta me entero de que me vendieron a UdeG y no me habían dicho nada”.

“Ah caray, primero tengo que cortar la relación con el club y yo del club no tengo nada oficial. Ni me han llamado ni me han dicho nada y todo es con base a lo que dijeron los medios. Y yo fui al club intentando buscar a Aurelio, pero me encuentro a Chuy Bracamontes y me dice ‘tengo entendido que te vendieron a UdeG’ está bien, así no tengo ningún problema, no hay problema, ¿pero por qué se entera la prensa antes que yo? Así fue como se dio mi salida de Chivas”, fue parte de lo que contó con al periodista.

Ledezma Salió del Rebaño Sagrado en 1993, con la satisfacción de haberse consolidado como una de las cartas fuertes en más de una década con Chivas. Llegó a los Leones Negros donde jugó dos años más y se retiró en 1995.

