Alexis Vega, jugador de las Chivas de Guadalajara no pudo contener las lágrimas cuando sonó el himno nacional mexicano en el encuentro entre México y Polonia en el primer partido de ambas escuadras correspondiente al Grupo C dentro del Mundial de Qatar 2022, lo cual conmovió a todo el entorno rojiblanco y a la afición que no se esperaba este momento.

Y es que Vega ha dicho más de una ocasión que estar en una Copa del Mundo es un sueño cumplido desde que era un niño, por lo cual sus palabras quedaron en evidencia una vez que empezaron las estrofas de himno mexicano que ha sido considerado entre los más hermosos del mundo, con ello el atacante del Rebaño Sagrado se emocionó a tal grado que fue visto por todo el planeta mientras lloraba.

En la previa del juego contra Polonia, Vega apareció en una encuesta de FIFA donde preguntaron cuál jugador ‘10’ del continente americano sería más determinante en este Mundial, lo que resultó un halago para el Gru, quien se mostró complacido por estar al lado de figuras como Lionel Messi y Neymar.

"Todavía no me la creo, por ahí vi algunas publicaciones donde sale Neymar, Messi, jugadores de mucha calidad y ver mi foto al lado de ellos es un sueño que estoy viviendo, todavía no me la creo, estamos a nada, a horas de iniciar una Copa del Mundo y voy a representar a mi país de la mejor manera", declaró Vega en entrevista con la FIFA.

