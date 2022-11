Para el delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega no fue un mal resultado el empate frente a Polonia en el primer partido de la Copa del Mundo correspondiente al Grupo C que terminó 0-0, pues aunque el funcionamiento colectivo e individual lo dejó satisfecho, no así el marcador, pues ahora deberán medirse a una dolida Argentina que cayó de manera sorpresiva con Arabia Saudita 2-1.

El atacante del Rebaño Sagrado se dio el tiempo para valorar este primer objetivo cumplido de disputar un Mundial con la camiseta del Tricolor, por ello admitió que la emoción se convirtió en llanto cuando escuchó el himno nacional antes de que arrancara el encuentro, no obstante, esto lo motiva para seguir persiguiendo sus sueños dentro del balompié.

“Mi familia, mi esposa y mis padres saben lo que nos ha costado llegar hasta aquí y después, llegando al estadio la piel chinita, después entonamos el Himno Nacional y era algo que yo imaginaba desde pequeño. Ahora que se cumple el sueño estoy muy contento y muy motivado para que pase mucho más”, comentó Vega en declaraciones recogidas por el diario Récord.

La preocupación de Alexis Vega para enfrentar a Argentina

En cuanto al segundo compromiso del Mundial que sostendrán el sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, Vega reconoció que no haber marcado un gol a Polonia los compromete a hacerlo ante uno de los favoritos para levantar el campeonato mundial, que llegará con el único objetivo de vencer al Tricolor luego de perder frente a Arabia Saudita.

“Si, obviamente preocupados por no poder anotar un gol, el llegar varias ocasiones y no poder concretar y bueno, tenemos que dar un poco más para poder ser más contundentes, es lo que marca este torneo. Tuvo su primera derrota (Argentina) y va a querer salir a ganar, pero también nosotros. Va a ser un partido en el cual cada pelota se va a defender a muerte y trataremos de hacer un buen partido para sacar el resultado”, apuntó el jugador de Guadalajara.

