Por primera vez en la historia la Selección Mexicana llegará a un partido en fase de grupos con la oportunidad de cobrar revancha de todo el sufrimiento provocado por Argentina en las Copas del Mundo, ya que un triunfo del conjunto Tricolor dejaría eliminados a los sudamericanos de Qatar 2022, por lo cual, el exjugador de Chivas de Guadalajara, Ramón Morales tiene claro cómo deben encarar este encuentro.

Ramoncito fue la clave de la última victoria en un partido oficial contra La Albiceleste, la cual se dio dentro de la Copa América del 2004 en Perú cuando con un tiro libre cobrado de manera magistral, el Tri se impuso a los argentinos de manera sorpresiva, por ello el ahora entrenador y analista considera que es una buena oportunidad de que los dirigidos por Gerardo Martino asuman el compromiso de pensar en grande de cara al segundo partido del Grupo C que se jugará el sábado a las 13:00 horas, tiempo de centro de México.

“Yo creo que hay una cosa que viene por sí sola, que es el tema del amor propio, la concentración, la actitud, la determinación, la intensidad y la agresividad; ahora sí diríamos por ahí todos los sentidos ya impuestos en el partido para que cada jugador en cada posición puede hacer su mejor partido y así colectivamente el equipo mexicano puede estar bien”.

“Es cierto siempre hay una primera vez, tuve la fortuna de ser uno de estos actores de la primera vez, por ponerlo así, siempre hay una primera vez y ahí está la posibilidad creo que todo equipo sueña con jugar contra potencias, contra equipos superiores, para que te dejen algo, aprendizaje, esfuerzo, que te dejen también una situación de ver tu capacidad tanto individual como colectivamente, donde vas si es que vas creciendo, es parte de la vida y el sábado México tiene una gran oportunidad de jugar un partido donde puede hacer historia y eso es importante, ilusionante con ellos, estoy seguro como para todos los aficionados mexicanos es una aspiración muy válida”, comentó Morales Higuera en entrevista para AS.com.

¿Cómo debe jugarle México a Argentina?

El ídolo de Guadalajara explicó parte de los factores que pueden favorecerle a México para no perder sobretodo, el orden, contra un equipo muy poderoso como es el argentino: "Creo que tienes que estar preparado para todo, el fútbol es defender y atacar al inicio, desde un 4-4-2 o un 5-3-2, etc. etc., pero yo creo qué si Argentina tiene la pelota y si vas a ejercer una presión arriba o presión alta como lo dicen hoy en día, tienen que ser todos juntos en bloque, porque así achicas espacios y os haces más difíciles de transitar, más cerrados”.

“Si no quieres presionar alto, porque ya te pueden hacer daño dejando espacios atrás, métete un poquito atrás y cierra los espacios en esa zona, atrás, yo creo que eso es parte del fútbol, no lo hace solo México si no lo hace todo el mundo y el tema es cuando México tenga la pelota, que también pueda crear su fútbol y que apriete a Argentina en la salida y que tenga la capacidad de tomar buenas decisiones y también aproveche sus capacidades”, indicó Morales.

