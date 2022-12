Recurrentemente se piensa que la poca presencia de jugadores mexicanos en el futbol de Europa es uno de los causantes de que el balompié nacional no crezca en competencias internacionales como la Copa del Mundo; sin embargo, el jugador de Chivas, Alexis Vega, reveló una polémica condición que le pusieron para poder jugar en el Viejo Continente.

Gru fue uno de los jugadores que más brilló durante la participación de México en Qatar 2022, en donde dejó en claro que un club europeo decidió condicionar su traspaso a dar resultados inmediatos o regresar al futbol mexicano con otra institución que no sea la rojiblanca.

“Hay casos en los cuales a veces nos apresuramos solo por el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, querían que en seis meses jugara y si no me iba bien, regresarse a otro equipo del futbol mexicano. Yo no le veo chiste el ir a jugar seis meses en presión de adaptación, porque van a querer que te adaptes de la mejor manera y obviamente por situaciones como esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar este proceso.

“Ahorita estoy completamente enfocado en Chivas, mi familia está súper feliz porque nos vamos a quedar más tiempo acá y voy a estar enfocado, trabajando día a día para llevar a Chivas a buenos resultados”, declaró en palabras para TUDN.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas Vs. Cruz Azul por la Final de la Copa Sky?

Tras varias semanas de actividad, este certamen amistoso por fin determinó a sus finalistas, en donde el Guadalajara recibirá a La Máquina el próximo viernes 30 de diciembre en punto de las 20 horas en la cancha del Estadio Akron.

