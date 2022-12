Poco a poco, Chivas ha ido demostrando grandes mejorías bajo la tutela del entrenador Veljko Paunovic, por lo que existe una gran ilusión cuando se integren por completo tanto Víctor Guzmán como Daniel Ríos, quienes arribaron como refuerzos; sin embargo, el timonel serbio dejó entrever que podrían registrarse más incorporaciones para su equipo.

En conferencia de prensa, el estratega europeo explicó cómo visualiza a sus planteles, en donde sabe que pueden suscitarse situaciones extraordinarias que modifican la planeación que tiene, por lo que dejó en claro que aún no cierra la puerta a más jugadores, aunque la prioridad será darle oportunidades a la gente de fuerzas básicas.

“Una plantilla es un ser vivo, siempre se regenera, ocurren cosas, algunas no deseables y desagradables como lesiones. Hay que nutrirse de las fuerzas básicas y al mismo tiempo, mientras el mercado esté abierto debe estar listo y atento, por si ocurre cualquier cosa estemos listos. No cerramos a plantilla y no tan pronto en este momento, pero vamos a estar atentos, siempre buscando en la mejora de lo que tenemos”, detalló en conferencia.

Encuesta ¿Chivas necesita más refuerzos además del Pocho Guzmán y Daniel Ríos? ¿Chivas necesita más refuerzos además del Pocho Guzmán y Daniel Ríos? Sí No YA VOTARON 12 PERSONAS

Hasta el momento, el Rebaño ha registrado las bajas de Jesús Molina, Miguel Ponce, Josecarlos Van Rankin, Alexis Peña y Jesús Angulo, mientras que solamente ha sumado como refuerzos tanto al Pocho Guzmán y Daniel Ríos, además de registrar varios regresos como el de Ronaldo Cisneros y Zahid Muñoz.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas Vs. Cruz Azul por la Final de la Copa Sky?

Tras varias semanas de actividad, este certamen amistoso por fin determinó a sus finalistas, en donde el Guadalajara recibirá a La Máquina el próximo viernes 30 de diciembre en punto de las 20 horas en la cancha del Estadio Akron.

