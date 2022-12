Víctor Guzmán se ha convertido en uno de los mejores futbolistas mexicanos de toda la Liga Mx debido a su rendimiento dentro del terreno de juego que ha logrado coronar con goles, asistencias y sobre todo con campeonatos, por lo que varios clubes lo pretendieron en este mercado de fichajes; sin embargo, el mediocampista priorizó jugar en el Rebaño, sacrificando mejores ofertas económicas.

“Tenía otras propuestas también, incluso económicamente mejores, la verdad. A final de cuentas decidí estar aquí por lo que representa Chivas. No he conocido a alguien que se niegue a estar en Chivas. El que lo diga es porque está en otro equipo y más por obligación que otra cosa. Es como estar jugando en una Selección, estamos puros mexicanos, somos el ejemplo de todo el país”, explicó en entrevista con TUDN.

ver también En Europa se abrió una oportunidad para Vega

El Pocho está consciente de que su llegada al Guadalajara está generando mucha emoción y altas expectativas en la fanaticada rojiblanca, pero considera que su trabajo y empeño han sido las responsables de esta gran ilusión que se despierta en la escuadra de la Perla de Occidente.

“Esas expectativas que todos han tenido es por lo que hago dentro de la cancha, ven el amor que le tengo al futbol en que cada partido me estoy rompiendo la madre, ya sea que me salgan o no las cosas. Nos dedicamos a esto y a veces fallamos. Si las cosas no me salen las cosas, me aferro a que me vuelvan a salir, siempre trato, le echo mucho corazón. Pienso que todas esas expectativas son porque yo mismo me las he ganado”, concluyó.

¿Cuándo debutarían los refuerzos con Chivas?

El cuerpo técnico está analizando el estado físico de ambos jugadores, por lo que en el mejor de los escenarios participarían unos minutos en la Final de la Copa Sky el próximo viernes; sin embargo, en caso de no estar listos aparecerían hasta el 7 de enero de 2023, cuando Chivas se presente en el Clausura 2023 contra Rayados.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!