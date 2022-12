Chivas continúa celebrando la incorporación de Víctor Guzmán y Daniel Ríos como refuerzos rojiblancos; sin embargo, el nuevo Director Deportivo del Rebaño, Fernando Hierro dio a conocer las razones por las cuales decidieron sumar a ambos atacantes, ya que esa decisión no se tomó solamente por sus cualidades dentro del terreno de juego.

“Víctor es un chico de la casa. Conoce a todos los trabajadores, se saluda con todos los trabajadores, se ve como uno más y eso es muy importante, que transmitan ‘yo quería venir’, ‘yo quería estar en este proyecto’. Han sido chicos que desde el primer día han querido estar aquí y eso es bienvenido. Bienvenida la gente que se quiere sumar a nuestro proyecto, bienvenida la gente que se quiera sumar a nuestra idea, a dónde queremos ir. Son jugadores que por características estábamos buscando y a partir de ahí, ellos están con la ilusión de empezar a trabajar con sus compañeros.

“Deseaban venir y entrenar con la dinámica del grupo para empezar lo antes posible, pero sabemos que muchas veces estos tipos de traspasos o de fichajes necesitan su tiempo y tranquilidad. La MLS es una competición que para este tipo es muy estricta con determinados comportamientos. El resto ha sido transmitirles la idea que tenemos del club, la idea de lo que tenemos, una idea que nos lleve a donde nosotros creemos que podemos llegar. Es una gozada encontrar gente en el camino que venga con tanta ilusión de venir a su casa”, reveló el exjugador del Real Madrid.

Hierro explicó las razones por las que tardaron en anunciar la llegada de ambos futbolistas como refuerzos, ya que prefirió reducir el riesgo de tomar una mala decisión y se enfocó, junto a Veljko Paunovic, en analizar a la plantilla y tomar la mejor decisión posible para apuntalar al equipo rojiblanco.

Encuesta ¿Chivas ya es contendiente al título con la llegada del Pocho Guzmán? ¿Chivas ya es contendiente al título con la llegada del Pocho Guzmán? Sí No YA VOTARON 285 PERSONAS

“En el futbol, la precipitación te hace pasar momentos complicados y nosotros no hemos querido precipitarnos, hemos querido valorar por nosotros mismos. Saber y entender dónde queríamos llegar, cuál era nuestro proceso, pero también soy de los que entienden el movimiento alrededor, pero eso no ha hecho movernos ni un ápice de la idea que teníamos, del proyecto que tenemos, de dónde queríamos incidir o reforzar.

“Entendemos que el entrenador, desde el primer día, me ha manifestado que estaba muy contento con los chicos, los chicos están trabajando fantásticamente bien, están haciendo un esfuerzo muy grande y por lo tanto estamos en el camino que todos soñábamos de iniciar la temporada al máximo nivel que podamos y para eso está la pretemporada, para que el entrenador pruebe cosas, para que vea cosas, conozca a todos los jugadores y lo que no podemos hacer en ningún momento es devaluar a nuestros jugadores. Tenemos un número grande de jugadores del primer equipo, hemos probado a chicos del Tapatío, chicos que venían cedidos del año pasado. Teníamos que probar muchas cosas y lo que no hemo querido es caer en la precipitación porque eso nos debilita”, concluyó el español.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!