Chivas disputará este viernes su último compromiso de preparación de cara al Clausura 2023, en donde se jugará el trofeo amistoso de la Copa Sky contra Cruz Azul, en donde el entrenador del Guadalajara, Veljko Paunovic, lanzó una fuerte advertencia a La Máquina de cara al compromiso que se jugará en la cancha del Estadio Akron.

“Mañana es una grandísima oportunidad para culminar la pretemporada y salir a darlo todo contra un rival importante en la Final donde buscamos a ganar. Mañana van a salir once leones para tratar de conseguir un triunfo importante, el primero de muchos que vamos a tener en el futuro (…) Queremos mejorar lo que hicimos contra Atlas y mejorar en nuestra preparación para este partido y el torneo que viene. Siempre con una proyección hacia la mejora del equipo en todos los aspectos”, reveló en conferencia de prensa.

El timonel serbio toma con mesura el cambio de ambiente que se ha vivido en torno a él tras su llegada, ya que al comienzo recibió múltiples críticas y ahora son elogios e ilusión, por lo que reiteró que suele trabajar constantemente para buscar mejorar en todos los sentidos.

“Los que me conocen saben que tengo las cosas claras, no dudo en lo que hago. Tengo muchísima capacidad y siempre estoy prepararlo para darlo a la gente que está a lado mío. No ha sido difícil cambiar esto, porque es lo que proyecto en cada momento que trabajo. Nunca estoy contento, nunca estoy satisfecho con lo realizado porque no hemos hecho nada todavía”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas Vs. Cruz Azul por la Final de la Copa Sky?

Tras varias semanas de actividad, este certamen amistoso por fin determinó a sus finalistas, en donde el Guadalajara recibirá a La Máquina el próximo viernes 30 de diciembre en punto de las 20 horas en la cancha del Estadio Akron.

