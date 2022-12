Alexis Vega se ha convertido en uno de los jugadores más explosivos y desequilibrantes de todo el futbol mexicano, por lo que fue uno de los elementos más destacados de la Selección Mexicana en la pasada edición de la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que se espera que llegue una oferta del futbol de Europa.

Sin embargo, el analista y exjugador de Chivas, Luis García, se manifestó con respecto al nivel futbolístico del elemento con el dorsal 10 del Guadalajara, asegurando que no tiene el nivel ni la mentalidad para emigrar a un club grande como el Chelsea, pese a que hace unas semanas se mencionó la posibilidad de arribar al conjunto londinense.

“Alexis Vega no tiene nivel para jugar en el Chelsea, no hay que ser un genio, no está para el Chelsea. Tanto así que en el partido importante contra Argentina en Qatar 2022, falló una, de esas que todo mundo falla, pues como decía Luis Enrique, es un deporte de errores, pero es cómo gestionas el error (…) Falló una arrancando el primer tiempo y lo sacaron al medio tiempo porque se borró del partido. Para jugar en el Chelsea, necesitas otro tipo de habilidades”, explicó en su canal de YouTube.

Vega ya cumplió con su receso vacacional y ya reportó a entrenar con el Guadalajara en las instalaciones de Verde Valle, por lo que se espera que comience a tener actividad durante algunos minutos de la Copa Sky para que llegue a plenitud al arranque del Clausura 2023.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara está listo para disputar la recta final de la pretemporada bajo la tutela del entrenador Veljko Paunović, por lo que estan participando en la Copa Sky donde se enfrentarán a Mazatlán, Santos, Tigres y Atlas para estar a tope para la presentación en el Clausura 2023 contra Rayados el próximo 7 de enero de 2023 en la cancha del Estadio BBVA.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!