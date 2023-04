Es innegable que hablar de Chivas es hablar del club más importante de México, pese a los malos resultados que venía arrastrando la institución rojiblanca desde hace varios años, por lo que Roberto Alvarado dio de qué hablar debido a que comparó al conjunto tapatío con escuadras de renombre mundial como Barcelona o el Chelsea.

El Piojo está complacido con el trabajo que se ha venido realizando en la escuadra de la Perla de Occidente, en donde los tapatíos están peleando por el pase directo a la Liguilla al marchar en cuarto lugar general de la contienda; sin embargo, sabe que incluso los clubes poderosos suelen tener momentos negativos como lo tuvieron en el Guadalajara.

“Le pasa a todos, a los mejores equipos del mundo. Le pasa a todos, hoy lo ves con el Chelsea, el Barcelona también tuvo una racha que no le fue bien. A Chivas hubo momentos que no le fue bien, pero hoy está volviendo a su realidad, a donde merece estar.

“Obviamente que me ilusiona bastante, me ilusiona mucho. Quiero ser campeón aquí en Chivas, quiero dar siempre lo mejor y con todos estos jugadores que te nombro, pues es que mejor poder jugar en este equipo, con todos estos jugadores, con toda esta afición que tenemos y sí, me ilusiona bastante”, declaró Alvarado a TUDN, pese a que no participará en el duelo contra Cruz Azul por una lesión.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Cruz Azul de la jornada 16?

Tras salir victoriosos de su última visita de la fase regular, el Guadalajara regresa al Estadio Akron para encarar su próximo compromiso contra La Máquina, duelo que está pactado a disputarse el próximo sábado 22 de abril en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.