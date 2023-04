Las críticas que recibió Veljko Paunovic a su llegada al futbol mexicano han ido quedando en el olvido, por lo que ahora tras asegurar el pase a la Fase Final del Clausura 2023 con Chivas y pelear por el boleto directo a la Liguilla, la opinión popular es de aplausos y alabanzas por sus ideas vanguardistas.

Es por eso que un famoso entrenador de la Liga Mx y que fue uno de los principales detractores del serbio en el Guadalajara durante el comienzo de su gestión ha puesto punto final a sus críticas y ahora se rindió ante el planteamiento que ha mostrado con el Rebaño en los partidos contra Necaxa y León.

Es por eso que José Luis Sánchez Solá, aseguró que no había visto, en mucho tiempo, ideas tan innovadoras en la Liga Mx como las del serbio, asegurando que su estilo de juego suele verse solamente en Europa, por lo que aplaudió el trabajo del estratega foráneo en el chiverío.

“Chivas, en estos tres últimos partidos le he visto cosas que solamente se ven en Europa. Está utilizando la función del centro delantero, que sabe de los tres, cuatro o diez, si metes a los del Tapatío, los metes en una licuadora y no sacas a uno, lo está utilizando simplemente de atracción. Los que están llegando de segunda línea, son los que están metiendo el gol. (…) Los grandes equipos de Europa están haciendo eso. Verdaderamente, tiempo sin ver en una liga mexicana algo nuevo y viene de alguien que ni remotamente pensé que jugaba once contra once, estupendo”, explicó el Chelis en Radio Fórmula.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Cruz Azul de la jornada 16?

Tras salir victoriosos de su última visita de la fase regular, el Guadalajara regresa al Estadio Akron para encarar su próximo compromiso contra La Máquina, duelo que está pactado a disputarse el próximo sábado 22 de abril en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.