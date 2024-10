Chivas se encuentra en plena preparación para el juego contra América, amistoso que se llevará adelante en Houston, Estados Unidos. En medio del Clásico Nacional, Chelís le hace el feo al Guadalajara al decir que no quiere entrenarlo y recomendó a Mario Carrillo como su nuevo timonel.

La abrupta salida de Fernando Gago, cuando aún faltan siete juegos por jugar y una Liguilla por delante, dejó claro que el Rebaño Sagrado vive nuevamente una profunda crisis deportiva. A la derrota en juegos importantes hay que sumarle que el proyecto deportivo finalizó de Fernando Hierro se terminó y que deben encontrar un técnico que lo lleven lo más pronto a destino.

No es para menos que hayan comenzado a danzar una serie de nombres importantes para reemplazar al entrenador argentino. Sin embargo, Chelís, con pasado en Chivas USA, afirmó que él no toma el puesto y recomendó a Mario Carrillo.

“Yo le digo que no. ¿Cómo crees? Con mi humor y su poca sapiensa (Amaury Vergara) duramos dos horas. Otra cosa es si te habla Jorge. Un privilegio y una responsabilidad es el papá. ¿Te comes un huevo estrellado? No, le dices que no”, expresó.

José Luis Sánchez afirma que le diría que no a Chivas.

Y agregó: “Otra cosa sería si te habla el señor Jorge, que en paz descanse. Guadalajara está a una grandísima oportunidad de ganar doble. En cuanto ya se le fue el entrenador, en cuanto al que venga si ese técnico tiene la gran necesidad de entrenar de todos los que me están diciendo tienen que llevar a Mario Carrillo. Ganaría doble Chivas”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América?

Como decíamos al inicio de la nota Chivas y América se enfrentan nuevamente este domingo, pero en Estados Unidos. El juego comenzará a las a las 15:30 del Centro de México y se podrá ver en TUDn, Vix y Canal 9.