La salida de Fernando Gago de Chivas le trajo una serie de críticas de todo el mundo debido a que la forma no fue la correcta. Amaury Vergara no se salvó de sus detractores porque Rafael Puente Jr afirmó que no está a la altura de lo que exige una institución como la del Rebaño Sagrado.

La ida del argentino de la dirección técnica del Guadalajara dejó un sin fin de críticas al entrenador y al club que lo acaba de contratar. Todo el ambiente del balompié mexicano estalló por la forma en la que se comportaron con el conjunto rojiblanco.

Amaury Vergara no se salvó de las críticas debido a que sucedieron varias situaciones mientras él se encontraba en Europa. A lo de Fernando Gago hay que sumar lo que pasó con Roberto Alvarado y los medios de comunicación previo al Clásico Tapatío ante Atlas.

No es para menos que Rafael Puente Jr haya lanzado una dura crítica contra el dueño del Guadalajara. En Línea de Cuatro, programa de TUDN, señaló que hoy el equipo rojiblanco vive una anarquía y que nadie se hace responsable de lo que sucede.

Rafael Puente Jr destruyó a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Chivas hoy vive una anarquía lamentablemente. No corresponde el presente de Chivas en cuanto a la organización que la preside a lo que demanda su historia. No se pronunciaron en lo más mínimo en el caso del Piojo, no puedes evadir una realidad así“, expresó.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con las palabras de Rafael Puente Jr? ¿Estás de acuerdo con las palabras de Rafael Puente Jr? Sí No YA VOTARON 5 PERSONAS

Y agregó: “Dista mucho de estar a la altura de lo que representa Chivas, de lo que es como historia, como institución; no puedes manejar este tema como el de Gago así, no hay quien aparezca, no hay quien dé la cara, es inadmisible, que Chivas viva una anarquía como la que vive“.

Picante mensaje de Chicharito a Fernando Gago

Como decíamos, Javier Hernández dejó un picante mensaje a Fernando Gago luego de confirmarse su salida del equipo. “Por ganar mienten, y por mentir lo pierden todo”, fue el mensaje que compartió Chicharito en su cuenta de Instagram.