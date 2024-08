La historia plagada de éxitos de Javier Hernández no siempre fue así, ya que tiempo después de su debut en el 2006, la directiva de las Chivas de Guadalajara pretendía cederlo a otra escuadra para que tuviera más minutos y con esto lograra explotar al máximo sus cualidades, por lo que en uno de los ofrecimientos estuvo el Puebla, pero el entonces entrenador, José Luis Sánchez Solá no lo quiso.

Fue le propio Chelís, estratega del Puebla en diversas ocaciones, quien explicó las razones que lo orillaron a rechazar la pospuesta del Rebaño Sagrado que en ese momento había llegado a un acuerdo con el presiente Emilio Maurer por el préstamo de Chicharito Hernández que estuvo cerca del retiro por la falta de actividad tras su aparición en el Máximo Circuito.

No obstante, en los camoteros le cerraron las puertas por una razón muy importante, ya que en el 2007 Puebla acababa de ascender y Chelís consideraba que los futbolistas que pelearon por el boleto a Primera División merecían la confianza para seguir en la plantilla por encima de cualquier fichaje, como en este caso pudo ser la de Hernández Balcázar.

“Esto es en el 2007, estaba la regla del menor, tenías que cumplir ciertos minutos con un menor de edad y al señor ‘Chícharo’ no lo querían en Chivas y se lo ofrecieron, o lo pidió Emilio Maurer a la directiva de Chivas y a mí me lo ofreció, yo no lo quise en ese año porque yo tenía jóvenes que habían ascendido que eran de la misma edad del ‘Chícharo’ y que eran los que me iban a cumplir, y me cumplieron”.

Chelís le dijo que no a Chicharito en el 2007. Foto: Imago7/Mireya Novo

“No lo acepté en su momento, luego el señor Hernández siguió en Chivas, en un momento dado él se iba a retirar, al final de cuentas no se retiró y en el 2010 destacó y lo vendieron al United y la demás historia no la sabemos todos pero la otra parte era que que pudo haber reculado en el Puebla en el en el 2007 y yo no lo acepté por darle lugar a los jóvenes que venían empujando del Puebla desde el ascenso y antes”, fue parte de lo que comentó ahora analista para ESPN.

Chicharito se fue en el 2010 al Manchester United

Fue en el 2009 que las oportunidades empezaron a llegar en mayor medida para Javier Hernández, por lo cual llamó la atención de los visores de Manchester United que lo reportaron al técnico Alex Ferguson y fue así como se dio una de las contrataciones más importantes del futbol mexicano en el 2010. Después el atacante pasó por el Bayer Leverkusen, el Real Madrid, Sevilla y West Ham antes de enrolarse con el Galaxy de Los Ángeles y en este 2024 Chicharito volvió al equipo de sus amores.