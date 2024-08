Las Chivas de Guadalajara vuelven a meterse en un tobogán de desilusiones por lo que sucedió en la Leagues Cup, donde nuevamente se quedaron con las manos vacías y una serie de dudas a las cuales les deberá hacer frente el entrenador Fernando Gago por sus decisiones, sobretodo en el primer partido donde mandó una alineación alternativa.

Pero en el segundo juego cuando quiso recomponer la situación la realidad es que al Rebaño Sagrado no le alcanzó para más y se quedó en la orilla de avanzar a la segunda fase, luego de perder también en penaltis frente al Galaxy de Los Ángeles, después de empatar 1-1 en el tiempo regular, tal y como sucedió contra San José Earthquakes.

Las Chivas volvieron a la Perla Tapatía con más preguntas que respuestas, con un entrenador que no quiso admitir el fracaso y una serie de lesiones a cuestas que dejan al descubierto lo que está sucediendo a nivel físico con una plantilla corta en cuanto a número de jugadores y también en nombres de elementos desequilibrante.

Amaury Vergara no es el culpable, pero debe hacer algo

Guadalajara busca la manera de reactivarse en la Liga MX y tentativamente se puede considerar a León y Monterrey como sus próximos rivales para retomar el Torneo Apertura 2024, la buena noticia es que ambos compromisos serán en el Estadio Akron, lo que le da mayor tranquilidad para trabajar en los siguientes días a Fernando Gago.

Amaury no ha salido a hablar sobre Chivas. Foto: Imago

El periodista André Marín publicó en su columna en el diario El Excelsior, que a pesar de que Amaury Vergara no es el culpable de lo que sucede con el funcionamiento del Rebaño es un hecho que debe dar un golpe de autoridad: “Amaury no tiene la culpa, pero como Amaury es el dueño, tiene que hacer algo. No puede ser posible que el América es portada casi todos los días y Chivas ya no pinta. No lo puede permitir”.

“Chivas ha dejado de ser interesante. No estoy diciendo que el Guadalajara deje de ser un fenómeno social, lo que digo es que muchísima gente ya ni siquiera sabe dónde juegan las Chivas el fin de semana o si ya les volvieron a cambiar el diseño de la camiseta, que todavía no terminan de pagar. Las Chivas están en el olvido y lo más doloroso es que no se ve por dónde se puedan recuperar pronto Oficialmente, las Chivas están en crisis”, fue parte de lo que escribió el famoso comunicador.