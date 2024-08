La única intención de la directiva de las Chivas de Guadalajara con Jesús el Chapo Sánchez es que termine su contrato para no hacer valida una renovación de contrato y que sea libre para contratarse con alguna otra escuadra, sin embargo todo apunta a que el zaguero le pondrá fin a su carrera como futbolista después de más de 14 años.

Una de las carreras más importantes de los años recientes dentro del Rebaño Sagrado está por llegar a su fin y es que el Chapo Sánchez celebró 14 años con el equipo de sus amores el pasado 7 de agosto, pero la realidad es que lo ha hecho desde el bajo perfil con pocas aspiraciones de pelear por un lugar en la titularidad.

Aunque la dirigencia le buscó acomodo antes de arrancar el Torneo Apertura 2024, no hubo alguna escuadra que se interesara en sus servicios, por tal motivo se mantuvo en la plantilla, pero sin ser considerado por el entrenador Fernando Gago, quien no le ha dado un solo minuto de actividad en lo que va de la campaña, ni tampoco en la Leagues Cup.

Chapo Sánchez prepara su retiro de las canchas

La realidad ha alcanzado a Jesús Sánchez, quien a sus 34 años ya no figura dentro de las opciones en la plantilla de Guadalajara, con todo y es que es uno de los referentes en el vestidor por su amplia experiencia y su ejemplar trayectoria donde le han tocado los grandes momentos, pero también las amarguras.

Los rojiblancos quieren reivindicarse en la Liga MX Foto: Imago7/Andrea Jiménez

“El día de hoy todavía preguntamos (ayer), no hay una sola tentativa de ofrecerle una renovación, no hay en la dirigencia planes de que pueda extender su vínculo con Guadalajara, incluso la directiva le ofreció la oportunidad de irse antes de este torneo. Le buscó acomodo en algún club y no lo encontró, y le dijeron si encuentras algo por tu cuenta… pero el Chapo no le buscó”.

“A él no le interesa salir, él quiere terminar su carrera con el Deportivo Guadalajara y parece que está muy cerca de retirarse en el club de su vida, la única camiseta que ha vestido y todo parece indicar que Jesús el Chapo Sánchez se retirará al término del actual torneo y dirá adiós al futbol, no buscará otro equipo no irá a trastear a la Liga de Expansión, creo que ha hecho una carrera bastante digna”, fue parte de lo que comentó el periodista César Huerta en su canal de YouTube.