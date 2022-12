Chivas ha sido criticado constantemente por las polémicas decisiones de sus directivos durante los últimos años, por lo que una serie de decisiones de José Luis Higuera y Ricardo Peláez ocasionaron que el Guadalajara no pudiera conseguir a un refuerzo que Fernando Hierro pretendió para el próximo Clausura 2023.

La falta de solvencia económica ha sido un dolor de cabeza para gestionar los armados de plantel en el Guadalajara durante los últimos años, por lo que el nuevo Director Deportivo rojiblanco no está exento de dicha problemática, por lo que está tratando de encontrar otras vías de negociación para poder hacerse de nuevos jugadores que apuntalen al plantel.

Una de las opciones que planteó el español era la de contratar a Martín Barragán para fortalecer la ofensiva, aunque propuso el intercambio de este atacante por Antonio Briseño y Ángel Zaldívar; sin embargo, la cúpula de Puebla rechazó esta propuesta debido a los elevados sueldos que percibe cada uno, según el reportero de ESPN, Jesús Bernal. El primero cuando fue fichado en 2018 por Higuera y el segundo que fue renovado en 2021 por Peláez.

“El equipo de Guadalajara hizo un esfuerzo para llevarse a Martín Barragán, delantero del Puebla que fue el segundo mejor goleador en cuanto a mexicanos se refiere, por debajo de Henry Martín. Sin embargo, al final no se dio porque Chivas quería tratarlo a través de intercambios: Zaldívar y Pollo Briseño para que llegara Barragán y Puebla no estuvo tan dispuesto, lo que les gusta es el dinero.

“Si bien era un trueque de dos por uno, hay un factor que Zaldívar y el Pollo tienen muy buenos sueldos, entonces iba a ser difícil para Puebla poder afrontar lo que ganan estos dos futbolistas a cambio de Barragán que no gana lo que estos dos en conjunto”, explicó el comunicador.

