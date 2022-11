Para Fernando Beltrán está muy claro que en el Club Guadalajara deben mostrar un cambio radical respecto a lo que han hecho en el pasado reciente y para ello considera que el estratega Veljko Paunović trabaja en la Pretemporada con la única intención de darles las armas suficientes que les permitan llegar en su mejor momento al Torneo Clausura 2023 que iniciará el 5 de enero.

El Rebaño Sagrado continúa en Barra de Navidad con la parte más pesada del trabajo físico, donde también el técnico serbio ha ido conociendo mejor a la plantilla para establecer su idea futbolística y que los jugadores logren adaptarse a ella, lo cual no ha sido sencillo de acuerdo a las palabras del capitán rojiblanco, quien elogió la experiencia y conocimiento del timonel.

“Ha sido pesado el trabajo, nos hemos enfocado mucho en lo físico y aunque hemos trabajado también lo táctico, el Cuerpo Técnico ha hecho énfasis en la potencia y la fuerza con la que vamos a competir dentro del campo. Me ha costado un poquito adaptarme al cambio, pero a la vez me siento bien con el trabajo que estoy realizando. El torneo pasado pude aportar mi granito de arena pero no me conformo con eso, uno siempre quiere más”, apuntó Beltrán en Chivas TV.

Lo que ha cambiado en Chivas con la llegada de Paunović

Beltrán también reveló parte de las modificaciones que ha vivido la plantilla de Guadalajara desde que arribó el técnico Paunović, quien se ha encargado de acercase a los jugadores para hacerles comentarios y recomendaciones específicas con la finalidad de que vayan mejorando su rendimiento.

“Cuando hay un cambio de entrenador como grupo tratamos de mostrar una buena versión futbolística, cada uno tiene que dar lo mejor de sí mismo en el rol que le toque para beneficiar el funcionamiento colectivo. Este trabajo ha venido a cambiarme en algunos aspectos como jugador. El viaje a España nos servirá de preparación para agarrar mejor ritmo de cara al próximo torneo, queremos cerrar bien el año”, manifestó el Nene.

