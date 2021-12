Chivas de Guadalajara terminó su estadía en la localidad de Barra de Navidad con un compartir a orillas de la playa. En la reunión de la que formaron parte jugadores y cuerpo técnico, uno de los involucrados no se sentía a gusto con la situación que está viviendo dentro del club rojiblanco: Fernando Beltrán.

El 'Nene' dijo "basta" y se explayó en una entrevista en la que criticó su rol actual dentro del plantel de Michel Leaño. Para el joven mediocampista mexicano, estar tanto tiempo sentado en el banquillo de suplentes ha cortado su proyección. Además, también lanzó un daro a su antiguo entrenador, Victor Manuel Vucetich.

“Lo que venga es muy bueno para mí, así lo voy a recibir, así lo quiero hacer, pero lo que es una realidad es que ya no quiero ser banca, ya no; estoy cansado, estoy muy intranquilo conmigo mismo, no digo que desesperado, pero sí con esa ansiedad de volver a estar como estuve. Ahora que me toque yo sé cómo voy a afrontar lo que viene”, comentó para TUDN.

Con apenas 556' minutos disputados en el pasado Apertura 2021, lo que representa el 35,36% del tiempo total de juego, Beltrán fue uno de los jugadores de campo menos utilizados en el Rebaño. Primero con Vucetich, y luego con Leaño, el 'Nene' afirmó que perdió la brújula y no se encontraba dentro del terreno.

“Estoy en la búsqueda de estar otra vez estar tranquilo, de disfrutar allá adentro, porque dejé de disfrutar mucho por querer gustar a la persona, no me enfoqué y perdí lo que yo era dentro del campo”, apuntó.