El jugador que se irá de Chivas si Víctor Manuel Vucetich sigue en el club

A pesar de que no ha realizado un buen trabajo en lo que va del 2021, Víctor Manuel Vucetich tiene una gran y única oportunidad para mantenerse como director técnico del Deportivo Guadalajara. No le servirá otra cosa que consagrarse como Campeón del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, meta que hoy parece lejana pero para nada imposible. Esto, sin embargo, no sería lo mejor para Fernando Beltrán...

El Nene ha perdido mucho protagonismo y una cuota de confianza desde el arribo del Rey Midas a Chivas. Si vamos a los números ha disputado un total de 1245 minutos entre los últimos dos campeonatos, lo que equivale a casi 14 partidos completos. Si tenemos en cuenta que el Rebaño Sagrado ha jugado 37 encuentros en este lapso, podemos comprobar que está lejos de ser un jugador con continuidad.

Este presente no lo favorece en nada al mediocentro de 22 años, quien el año pasado fue considerado para la Selección Mexicana y en este no ha participado ni en el Preolímpico de Concacaf. Su gran objetivo de dar el presente en los Juegos Olímpicos de Tokio y dar el salto al fútbol europeo cada vez parece más difícil, y es algo que evidentemente no va a lograr mientras continúe en esta situación.

Es por eso que, tal como informó Mediotiempo en la columna de Toque Filtrado, Fernando Beltrán tiene pensado irse del Deportivo Guadalajara en el próximo mercado de pases si Víctor Manuel Vucetich sigue como DT del primer equipo. Los representantes del jugador ya se están moviendo para encontrarle club, por lo que la directiva del Rebaño Sagrado no puede quedarse de brazos cruzados.

Lo más probable es que el Nene salga en cesión de préstamo, ya que venderlo sería deshacerse de uno de los proyectos futbolísticos más interesantes que tiene la institución. Uno de los candidatos a ficharlo podría ser Pachuca, quien ya se ha mostrado interesado por la ficha del mediocentro en los últimos meses.