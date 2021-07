Futbol de Estufa: el deseo del presidente de Chivas Amaury Vergara

Las Chivas de Guadalajara se acaban de desprender -oficialmente- de uno de sus jugadores más destacados del último tiempo: José Juan Macías. El delantero de 21 años pasó al Getafe de LaLiga de España y Amaury Vergara se expresó al respecto.

"Mucho éxito José Juan. A poner en algo el nombre de @Chivas. Reconozco tu persistencia para lograr el sueño que apenas comienza", dedicó al futbolista, el presidente del Club Deportivo Guadalajara en su cuenta verificada de la red social Twitter.

Pero además, Amaury Vergara manifestó cuál es su deseo a propósito del futuro de José Juan Macías, una vez culminada su experiencia en el Getafe Club de Futbol y en el futbol de Europa: "Espero, en muchos años, vuelvas a casa".

El volante que le interesaría a Amaury Vergara para el Apertura 2021 de la Liga MX

De acuerdo a un reporte realizado por @Peloteros_PQ, a Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, le interesaría incorporar al plantel que comanda Víctor Manuel Vucetich para el Apertura 2021 de la Liga MX, a Efraín Álvarez.

El volante de 19 años de Los Ángeles Galaxy que ya representó a la Selección Sub 15 y Sub 17 de México (también lo hizo con la Selección Sub 15 de los Estados Unidos), habría recibido el llamado del directivo. ¿Dejará la MLS para jugar la Liga MX?