Camilo Romero, ex jugador del Guadalajara admitió que es malo para el futbol mexicano que los azulcremas marchen últimos en el torneo

La rivalidad entre Chivas y América tiene varios episodios a lo largo de la historia, en donde Camilo Romero, ex defensor del Rebaño, no ocultó su felicidad por ver a las Águilas en el sótano de la tabla general, aunque sabe que eso perjudica al interés en la Liga Mx, debido al respeto que merecen los clubes importantes de la Liga Mx.

“Lo disfruto por rivalidad, pero no me gusta por el torneo. Para que el torneo esté bien, Chivas y América deben estar arriba. Es un respeto que merecen los equipos grandes. Si están en los primeros lugares la competencia se hace mejor. Estando en último lugar, lo disfruta como Chivas, pero no le viene bien a la Liga”, explicó a Telemundo.

El histórico lateral izquierdo rojiblanco y campeón en el Verano 1997 con el Rebaño, admitió que le generaba molestia ver los festejos de Paul Aguilar cuando anotó en Clásicos Nacionales, pese a que no le tocó enfrentarse nunca al ex defensor azulcrema.

“Sin jugar, Paul Aguilar. No jugando me daba coraje que le festejara los goles del América”, admitió Camilo, quien recordó el ‘baile del huevón’ que realizaba el futbolista y que era habitual en él cuando anotaba goles con el conjunto de las Águilas.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional?

El compromiso entre Chivas y América se disputará el próximo sábado 12 de marzo en el Estadio Akron en punto de las 21 horas, en donde el Guadalajara tratará de colocar un golpe fulminante a las Águilas que marchan en el fondo de la tabla general.

