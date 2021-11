Aún no se ha definido el día exacto de un partido que dará acceso a la Fiesta Grande en este Apertura 2021 de la Liga MX.

Este jueves inicia la preventa de boletos para el duelo entre Chivas vs. Puebla por el pase a los cuartos de final

Chivas continúa con su preparación para el duelo ante el Puebla por el repechaje en este Apertura 2021 de la Liga MX. Los dirigidos por Michel Leaño tendrán una semana de entrenamientos en la que no disputarán ningún compromiso amistoso durante el parón de selecciones por las Eliminatorias Concacaf.

El choque ante los de La Franja aún no tiene fecha definida, sin embargo, este jueves dará inicio a la preventa de boletos con varias promociones exclusivas para los socios del Puebla. Desde las redes sociales del club se anunciaron los precios de las entradas y la disponibilidad que habrá para aquellos Chivahermanos que se quieran hacer presentes en el Estadio Cuauhtémoc.

Esta primera etapa de la venta de boletos estará blindada solo para los socios del club 'Camotero', en donde habrá una promoción del 50% de descuento en la compra en caso de que renueven su abono para la próxima campaña o adquieran uno nuevo para el Clausura 2022. La buena noticia es que restringieron la venta a un solo boleto por persona.

Con esto se quiere dejar boletos suficientes para cuando se habrá la venta al público general en los próximos días, por lo que en el Cuauhtémoc se espera que sean muchos los rojiblancos que asistan para alentar a las Chivas.

A pesar de que este es el duelo más importante para ambas escuadras a lo largo del semestre, el costo de los boletos no está siendo desproporcionado. De hecho, son más económicos que los precios del Chivas vs. Puebla de la jornada 2 en este mismo Apertura. La promoción para los socios será válida desde el 11 hasta el15 de noviembre, y el costo que se refleja en las redes sociales del club no serán los mismos que se pondrán a la venta al público en general.