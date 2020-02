"Jamás he sentido en riesgo mi puesto": Luis Fernando Tena

A pesar de la victoria obtenida el pasado viernes en Tijuana, los malos resultados que ha obtenido en el Torneo de Clausura 2020, han puesto en jaque la continuidad de Luis Fernando Tena como entrenador del Club Deportivo Guadalajara.

Sin embargo, cuando se le consultó en conferencia de prensa si siente preocupación porque cada semana se pone en duda su continuidad en el Rebaño Sagrado, el Flaco lo rechazó enfático.

"Yo platico todas las semanas con Amaury (Vergara), con Ricardo (Peláez), con Marcelo (Michel Reaño), con Mariano (Varela), por ahí todos juntos, hablamos sobre el próximo partido, el proyecto y los juegos a futuro, y Amaury nos ha manifestado su apoyo, tanto a Ricardo como a mí, de que nos tiene mucha confianza y de que vamos a ir mejorando paulatinamente", indicó.

En ese sentido, fue claro en señalar que "jamás he sentido en riesgo mi puesto, porque Amaury me lo dice cara a cara que está apoyando, y ahora que nos tocó ganar, no me dijo nada de eso, seguimos trabajando, siento el apoyo de los directivos y los jugadores, que es vital, y seguimos trabajando con confianza y con optimismo en que vamos a mejorar, en lo futbolístico y en el puntaje".

