Chivas de Guadalajara aún no ha hecho oficial ningún refuerzo para el Clausura 2022. Si bien las conversaciones con Cruz Azul están encaminadas por el intercambio entre ambas escuadras que involucra a Roberto Alvarado y Uriel Antuna, no se espera la confirmación sino hasta mediados de la próxima semana.

En el capítulo de bajas la realidad es distinta: además del 'Brujo' y Alejandro Mayorga, quien también saldría cedido hacia los cementeros, Jesús Godínez pasó a los Gallos Blancos del Querétaro en un préstamo por un año, por lo que el Rebaño tiene libre un puesto en la zona ofensiva.

Consciente de esta realidad, Jesús Molina ha salido al paso de la situación y no se ha 'cortado' a la hora de hablar de la necesidad de refuerzos. Para el capitán de Chivas, el plantel está carente de jugadores ofensivos, por lo que se hace imprescindible la llegada de uno o más delanteros.

"Sin duda que el torneo pasado carecimos de gol, se fue Chuy Godínez que era un gran jugador y solo tenemos al Chelo (Zaldívar) en esa posición de 9. Se rumora que puede llegar alguien en ese lugar, es lo que he leído porque no sé más allá. Fuera de Zaldívar nos falta un delantero centro, tenemos a Antuna y Alexis, pero son más extremos, creo que esa es una posición en la que adolecemos", comentó el mediocampista en una entrevista con Fox Sports.

A pesar de que no es escondió cuando se le preguntó por fichajes, Molina también afirmó que la pandemia ha hecho que el mercado de pases no sea tan movido, por lo que pidió a la afición un voto de confianza a la plantilla actual del equipo. "Con la pandemia, el tema económico en todos los clubes ha sido complicado, no solo en Chivas. Entiendo que la gente pide refuerzos, creo que hay dos o tres posiciones muy puntuales que podríamos mejorar, pero también tenemos un plantel muy vasto. Entiendo que el no haber llegado a Liguilla es un fracaso", remarcó.