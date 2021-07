JJ Macías fue presentado en Getafe y el presidente dijo mal su nombre

José Juan Macías está viviendo un momento que soñó desde pequeño: ser presentado como refuerzo de un equipo de Europa. Hace instantes, el Getafe Club de Fútbol exhibió al centrodelantero de 21 años en conferencia de prensa para que los seguidores del deporte español empiecen a conocerlo. Además de revelar sus ambiciones y deseos con la nueva institución, JJ estuvo algo incómodo tras un inédito fallo del presidente azulón.

Ángel Torres Sánchez, máximo directivo de la escuadra madrilense, comenzó la conferencia de prensa con un error imperdonable. "El motivo de la convocatoria es la presentación de Juan José Macías...", señaló. Ante esto, el exatacante del Deportivo Guadalajara soltó una sonrisa y siguió escuchando al empresario. Minutos más tarde, un periodista volvió a llamarlo "Juan José" y rápidamente lo corrigió entre risas: "Es José Juan, para que se vaya aclarando".

La palabra de JJ Macías

JJ Macías admitió en conferencia de prensa: "Javier Chicharito es un referente para todos los mexicanos por su gran trayectoria. Antes de venir sí que he tenido contacto con muchos de los que han estado en España. Con Hugo Sánchez, fui a cenar. También tuve contacto con Lainez y Guardado. Son grandes referentes y hay que hacerlo igual o mejor que ellos".

El presidente del Getafe le metió presión a Macías luego de presentarlo: "Espero que esté a la altura de mi amigo Hugo Sánchez, con que meta los mismos goles le va a hacer bien al Getafe y al fútbol español". JJ señaló minutos más tarde: "Estás hablando del mejor jugador en la historia de México (Hugo Sánchez), a mi parecer. Otros tendrán otros comentarios, pero yo vengo a hacer lo mío. Confío mucho en mi capacidad y voy a hablar dentro del campo".

Hoy fue presentado JJ Macías en Getafe y sabe que tiene que demostrar desde ya que es un enorme delantero… �� pic.twitter.com/D84eeMbyf3 — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) July 7, 2021

"Me sufrió como rival y ahora le tengo como mister. Me dijo que me conocía bien y me dio su confianza. Quiero recalcar la confianza que me dio Míchel antes de venir aquí. Es una grandísima persona", admitió Macías sobre su relación con Míchel González, DT del primer equipo.

Por último, señaló: "Desde pequeño esto fue un sueño y ahora es una realidad que hay que afrontar. Si estoy aquí es que he hecho bien las cosas desde pequeño. Ahora espero tener una grandísima pretemporada para llegar con todo a la temporada. Es una meta que me propuse. Es buenísimo para mí estar en la mejor Liga. Me veo jugando en el Getafe y haciendo muy bien las cosas. Estoy convencido de que vamos a hacer cosas buenas. Tenemos un buen equipo y un buen entrenador".