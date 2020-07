José Ramón Fernández cataloga a Marco Fabián como un fracaso y asegura que Chivas no lo necesita

Marco Fabián es uno de los nombres que ha surgido en los últimos días como posible refuerzo de las Chivas del Guadalajara. El Rebaño Sagrado está buscando la opción de sumar nuevos jugadores a su plantilla, para afrontar de buena manera lo que será el Torneo de Apertura 2020.

Claro está, que la opción del centrocampista no es de las más indicado para los debates deportivos. José Ramón Fernández, periodista de ESPN, no ve como buena la opción de que llegue Marco Fabián a vestir la playera rojiblanca, considerando que no se logró consolidar en el futbol qatarí.

El comunicador le debatió el tema a David Faitelson en uno de los programas que se emiten por la televisión, expresando puntos como que Javier López ‘Chofis’, es mucho mejor que Fabián, por lo que no tiene cavidad dentro del equipo.

Pero eso no fue todo, ya que Joserra también lo categorizó como un fracaso en su último paso por el club Al-Sadd de Qatar, donde no logró ser titular en uno de los mejores equipos del futbol de su país, contemplando que es un club ganador de copas y, por el que no le renovaron su contrato.

Se ha dado a conocer también, que el futbolista no tiene los deseos de volver en este mercado a vestir la playera rojiblanca, por lo que se espera otras ofertas para estar dentro de las ligas competitivas de Europa, considerando que clubes de España e Italia habrían mostrado interés en contar con sus servicios.