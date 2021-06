El jugador de Chivas que no fue a los Juegos Olímpicos de Río 2016 por culpa de Matías Almeyda

Cada vez falte menos para que la Selección Mexicana dispute los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde se espera que el Deportivo Guadalajara sea la gran base del equipo. Los aficionados del Tri tienen con qué ilusionarse, ya que el conjunto nacional cuenta con grandísimos jugadores y con un DT que sabe lo que hace. Sin embargo, pueden surgir imprevistos que dificulten la misión de obtener la medalla de oro.

Una de las problemáticas más frecuentes en esta competencia es la de los equipos que no ceden a sus futbolistas, ya que priorizan lo suyo al ser quienes le pagan un salario. México podría perder elementos fundamentales gracias a esto, por lo que el trabajo de Jaime Lozano será aún más complicado. Raúl Gutiérrez, entrenador del Tri en los JJOO de Río de Janeiro 2016, se puso en su lugar.

Almeyda dejó sin JJOO a Ángel Zaldívar en 2016 (Imago 7)

El Potro dialogó con Récord y tocó este sensible tema, ya que le tocó vivir en carne propia este tipo de situaciones. De hecho, reveló que Matías Almeyda no le prestó a un jugador para este torneo de relevancia mundial a pesar de que el Pelado sí tuvo la oportunidad de disputar unos JJOO como futbolista (Atlanta 1996).

"A mí me tocaron cosas de que quería llevar a (Ángel) Zaldívar y (Matías) Almeyda en ese tiempo con todo de que había jugado Olímpicos y sabía de lo que se trataba, no me lo prestó. Supuestamente eran demasiados jugadores de Chivas. Podría ser un pretexto válido, pero son posturas a veces de los entrenadores", confesó Raúl Gutiérrez.

Cabe resaltar que el Deportivo Guadalajara prestó a 4 futbolistas para dicho certamen: Carlos Salcedo, Michael Pérez, Carlos Cisneros y Marco Bueno. Fue el segundo equipo que más jugadores cedió, solamente por detrás de Pachuca (5). El Tri quedó eliminado en fase de grupos. La lista completa:

Porteros: Alfredo Talavera (Toluca) y Gibrán Lajud (Tijuana)

Defensas: José Abella (Santos Laguna), Erick Aguirre (Pachuca), César Montes (Monterrey), Carlos Salcedo (Chivas), Jordan Silva (Toluca) y Jorge Torres Nilo (Tigres)

Mediocampistas: Carlos Cisneros (Chivas), Rodolfo Pizarro (Pachuca), Víctor Guzmán (Pachuca), Erick Gutiérrez (Pachuca), Michael Pérez (Chivas) y Arturo González (Monterrey)

Delanteros: Hirving Lozano (Pachuca), Oribe Peralta (América), Erick Torres (Houston Dynamo) y Marco Bueno (Chivas)