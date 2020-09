La contundente respuesta de Alexis Vega a sus críticos que ilusiona a Chivas

Como todos sabemos, Alexis Vega y Uriel Antuna fueron sancionados por el Deportivo Guadalajara por protagonizar una especie de fiesta hace algunas semanas. Debido a esto, fueron tundidos por una buena parte de la afición del Rebaño Sagrado, algo que lastimó a los elementos de la Selección Mexicana.

En una entrevista con TUDN, Gru le envió un mensaje a aquellas personas que lo criticaron fuertemente: "Obviamente hay que aceptar la crítica con mucha responsabilidad porque son parte de nosotros, ellos están en todo el derecho de exigir, pero hay veces que también se magnifican las cosas. Yo creo que es un error que a cualquiera le pudo haber pasado, por ahí se hizo mucho show".

Alexis Vega y un mensaje prometedor (Getty Images)

"Pasó, fue un error de nosotros y bueno, lo aceptamos con mucha responsabilidad, obviamente igual demostrarles en la cancha que yo creo eso es lo que quieren. Quiero consolidarme con el equipo, yo sé que no tengo mi lugar asegurado, hay muchísimos jugadores, es un plantel muy basto que cualquier jugador puede jugar en cualquier posición sin ningún problema, y yo estoy consciente de eso", explicó Vega.

Pudiera decir muchas cosas para expresar lo arrepentido que estoy, pero prefiero hacerlo en la cancha. No les voy a fallar, chivahermanos ���� — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) August 26, 2020

Más adelante, el 7 apuntó: "Yo con Chivas me veo campeón, quiero pelear una liguilla y posteriormente pelear un campeonato, pero yo sé que primero es con trabajo. Obviamente también mis objetivos es ya no pasar por estos temas de indisciplinas que quiero estar más tranquilo, somos chavos y a cualquiera le puede pasar, pero yo estoy consciente y me ayudó este tema que pasó para reflexionar en donde estoy parado".

"Desde qué pasó el problema hablamos y todo, estábamos preocupados por la situación , pero somos muy buenos amigos, nos llevamos súper bien, obviamente entre plática con él estábamos convencidos de que no queríamos que volviera pasar una cosa así. Hablamos y dijimos que no podía volver a pasar una cosa así entre nosotros porque a mí en lo personal ya van varias, el día que le festejé también a mi esposa que lo de la fiesta también pasó, ahora se viene este tema, entonces yo creo que ya una más no puedo cometer. Estamos metidos Antuna y yo con el equipo, en los dos partidos que hemos regresado y bueno, esperamos seguir por este camino", sentenció Alexis haciendo referencia a una charla que tuvo con Uriel Antuna.