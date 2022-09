El estelar atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, apareció en el más reciente episodio del podcast del Escorpión Dorado al volante, que fue grabado en la Perla de Occidente y en el que se confesó durante un divertido paseo por toda su carrera como futbolista profesional hasta revelar qué tan ciertas fueron las diversas ofertas que recibió desde Europa en el pasado mercado de pases previo al Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y confesó cuál sería el equipo de sus sueños al que se marcharía feliz para dejar el redil.

Vega, quien llegó al Rebaño Sagrado en enero de 2019 tras la vergonzante participación en el Mundial de Clubes de 2018, habló de su experiencia como rojiblanco en estos tres años y en los que pasó de ser un promisorio talento surgido de la cantera del Toluca a una de las principales figuras ofensivas del futbol mexicano y con la posibilidad de cumplir otro sueño: competir en la Copa Mundial de Qatar 2022, luego de conquistar una medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El Grú Vega, como se conoce al portentoso delantero del Guadalajara, apareció en el más reciente episodio del divertido podcast del Escorpión Dorado al volante, conducido por el youtuber Alejandro Montiel y con quien se sinceró sobre las especulaciones del pasado mercado de transferencias que colocaban al artillero en el viejo continente.

Durante la distendida entrevista, el atacante de las Chivas, reveló de forma épica que "en realidad fueron puros rumores que salieron y que me ponían en varios equipos de Europa. Mi representante me lo hizo saber, que hubo varios equipos que preguntaron por mí, pero nada concreto. O sea, literalmente, preguntaron y hasta ahí; no hubo como que (un interés mayor): Ya lo queremos, queremos que se venga en verano. No sé, hubo como algo muy cerrado".

Vega, a pesar que se trataron de meras especulaciones sobre consultas puntuales de clubes europeos, aseguró que "yo estaba contento, porque sabía que estaba haciendo bien las cosas, se me acababa mi contrato y como no tenía nada, preferí quedarme en Chivas. Yo sé que la gente me quiere, el equipo me quiere, mis compañeros me quieren y bueno, mi familia está contenta aquí y yo feliz". Agregó que en ese momento, "estaba peleando que si renovaba o no, por una cláusula, porque obviamente tengo el sueño intácto de ir a jugar en Europa y se logró, le agradezco a Amaury (Vergara) y a (Ricardo) Peláez, que hicieron todo lo posible y si en seis meses, un año o dos años me llega una oferta de Europa, una oferta que nos convenga a los dos, se va a hacer lo posible para que me puedan dejar ir".

¿Cuál es el equipo en el que quisieras jugar?

"El Barcelona", respondió Alexis Vega sin titubear, ni agregar una palabra más.

