Sorpresa: Miriam García se va de Chivas Femenil y explicó las razones con una carta

Hace instantes, se acaba de confirmar una sorpresiva noticia en el mundo del Deportivo Guadalajara Femenil. Miriam García, histórica defensora del primer equipo, comunicó a través de una carta en sus redes sociales que se irá tras defender durante 4 años la playera rojiblanca. Es la primera baja confirmada del Rebaño Sagrado de cara al torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

La jugadora nacida en tierras tapatías emitió un comunicado oficial en su cuenta de Twitter para compartir las razones por las que decide irse de la institución. Cabe resltar que jugó en el club en cada uno de los campeonatos que se disputaron hasta el momento, en el cual se destaca obviamente el título del torneo Apertura 2017.

Miriam García se va del Guadalajara (Imago 7)

"Crecer significa tomar decisiones, asumir riesgos y atreverte a cambiar. Han sido semanas de mucho meditar y por fin he tomado una decisión. Pertenecer a un grupo extraordinario como lo es el de Chivas Femenil ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, he disfrutado de innumerables momentos de felicidad y otros que me llenaron de aprendizaje", comenzó señalando Miriam García.

Más adelante sostuvo: "Hoy creo que mi vida necesita un nuevo reto. Esta ha sido la decisión más difícil que he tomado en muchos años. No continuar el próximo año como jugadora del Guadalajara me duele, pero creo que me ayudará a evolucionar. Dejaré la zona profesional que hoy tengo dominada para poder afrontar nuevos retos de índole personal, de mudarme de ciudad, de retarme con nuevas compañeras y de buscar evolucionar futbolísticamente".

"Sé que Chivas es mi casa. Sé que este no es un adiós definitivo. Sé que es solo un hasta pronto. Sé que algún día voy a volver al equipo de mis amores, siendo mejor profesional. Estoy segura de que les irá súper bien y de verdad GRACIAS por tanto", sentenció la defensora que dejó de pertencer al Guadalajara.

+ Las palabras de Miriam García tras ser Campeona con Chivas: