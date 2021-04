Más problemas: Chivas le adeuda una parte del finiquito a Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena arribó al Deportivo Guadalajara a fines de septiembre de 2019 para suplir a Tomás Boy, quien defraudó a propios y extraños con resultados totalmente negativos. Sin embargo, el Flaco no logró cumplir con las expectativas de la directiva y de la afición: no se clasificó a la Liguilla en el Torneo Apertura de Liga MX de dicho año y, posteriormente, dejó que desear en el Guardianes 2020.

A principios de agosto de 2020, Ricardo Peláez y Amaury Vergara decidieron cesarlo y finalizar su vínculo con el Rebaño Sagrado. En su lugar contrataron a Víctor Manuel Vucetich, quien empezó de buena manera pero hoy, 9 meses después, camina por la cornisa y está dirigiendo sus últimos partidos como técnico del club.

Chivas le debe dinero a Tena, quien hoy es DT de Juárez (Imago 7)

Como consecuencia de haber despedido a Tena, la directiva de Chivas se vio obligada a resarcirlo económicamente y pagarle el sueldo que le correspondía por contrato. Sin embargo, según reveló el portal Récord todavía no le han abonado el total de la deuda y la institución deberá hacerlo para evitar controversias.

"Uno de los pendientes de la directiva del chiverío es la liquidación de Luis Fernando Tena, a quien le han tenido que ir pagando en plazos lo que le correspondía de liquidación por la terminación anticipada de su vínculo laboral", se puede leer en la columna del medio mencionado.

Hoy Chivas se encuentra en una situación muy similar, pero ha aprendido la lección para no tener que desembolsar tanto dinero en un finiquito. A pesar de que la directiva no está conforme con el trabajo de Víctor Manuel Vucetich, no lo cesarán hasta el final del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y así se ahorrarán este gran problema.