Justo cuando parece estar en duda el futuro de Fernando Gago como director técnico del Rebaño Sagrado, un histórico entrenador del futbol mexicano alzó la voz y reconoció que le gustaría dirigir de nueva cuenta al equipo más popular del país.

Campeón olímpico con la selección mexicana en Londres 2012, Luis Fernando Tena mencionó que “me gustaría volver a dirigir a Chivas. Fue una buena experiencia”.

¿Cuáles fueron sus números con el Rebaño Sagrado?

Y es que el Flaco tuvo una breve etapa con Guadalajara justo antes del parón provocado por la pandemia del Covid-19. Entre 2019 y 2020, dirigió 25 partidos de los cuales ganó 10, empató siete y perdió ocho, para 49.3% de efectividad.

“En Chivas estuve ocho meses, iba muy bien. Cuando llegué me dijeron que, si aceptaba un contrato por ocho partidos y dije que ‘sí, le entro’. Normalmente dices que no, pero como son las Chivas. Sabía que, si me iba bien, tenía la chance de seguir”, valoró el dos veces campeón de la Liga MX.

Tras el primer período, fue cesado una vez que regresó la actividad tras la pandemia: “Me dejaron seguir, íbamos en cuarto lugar cuando llegó la pandemia. Dirigir a Chivas es muy especial. Tenía la curiosidad de volver, había sido jugador de Chivas”.

También defendió a Chivas como jugador

Cabe señalar que Luis Fernando Tena también vivió una etapa como futbolista en Guadalajara, donde estuvo tres años entre 1983 y 1986.

Actualmente, desde 2021, el Flaco se encuentra como director técnico de la selección de Guatemala, con el firme objetivo de clasificarse al Mundial de 2026. Pero después del ciclo mundialista, tendía entre sus planes poder volver a ser el entrenador de las Chivas.

A Gago le restan cuatro meses bajo contrato, a la espera de poder estirar su vínculo con el Rebaño Sagrado al menos un año más.