Récord: Víctor Vucetich dividió al plantel de Chivas

Hace ya un tiempo que dentro del Deportivo Guadalajara se vive un ambiente caldeado. Ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni directiva se sienten cómodos con el actual momento futbolístico que atraviesa el primer equipo y, al ser una institución tan grande del futbol mexicano, es cuestión de tiempo para que todo se termine por saber. Ahora, Récord filtró una nueva bomba sobre la interna del club que involucra a Víctor Manuel Vucetich.

No es ninguna novedad que El Rey Midas camina por la cornisa y vive sus últimos partidos como DT del Rebaño Sagrado. A lo largo de este torneo Guardianes 2021 de la Liga MX nunca encontró un equipo ideal, a pesar de que fecha tras fecha realizó incontables modificaciones. Una de las grandes explicaciones de por qué Chivas no ha tenido resultados positivos es porque no todos "tiran" para el mismo lado, algo que es fundamental para que un equipo aspire a pelear por un título.

Vucetich tiene al plentel dividido (Imago 7)

Según reveló el medio de comunicación mencionado, el plantel del Campeonísimo está totalmente dividido entre los que apoyan a Vucetich y los que ya no. El primer grupo, fiel a su DT, está dispuesto a todo para cumplir con sus obligaciones y lo respalda en todo momento; el segundo grupo, mientras tanto, no está a gusto con el estilo de juego del entrenador ni con su metodología de trabajo.

Es por esta razón que Víctor Manuel Vucetich no ha tenido éxito en ese semestre, ya que a pesar de mover fichas y probar con distintas alineaciones, no ha encontrado la manera de motivar al plantel y convencerlo para la obtención de resultados. Y, observando los últimos encuentros de Chivas en el campeonato, parece ser algo irreversible antes del fin de temporada.

Ricardo Peláez es consciente de esta situación, y es por esa razón que ha hecho énfasis en que los jugadores están en evaluación constante. Su puesto está en juego, obviamente, por lo que con este tipo de declaraciones le ha tirado la presión a los jugadores. De seguir por este camino, no hay ninguna duda de que el Guadalajara se desprenderá de varios elementos para el próximo torneo.